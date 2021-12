Anziano cammina lungo la strada, travolto e ucciso da un'auto. Tragedia nel Maceratese

MORROVALLE - Tragedia a Trodica di Morrovalle in via XXV Aprile: un anziano di 86 anni è stato travolto e ucciso da un’auto mentre camminava lungo la strada. L’incidente si è verificato verso le 19.30: l’uomo è stato investito da una Lancia Y. Subito è stata chiara la gravità della situazione e sono stati chiamati i soccorritori. Sul posto è sopraggiunta la polizia stradale per i rilievi e la ricostruzione di quanto accaduto, e il 118 con i sanitari che hanno tentato di rianimare l’uomo ma per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Stando a una prima ricostruzione da confermare l’anziano stava camminando a piedi ai margini della strada quando è stato travolto dall'auto in transito.

