Addio Gianluca: l'allevatore di bulldog stroncato dalla malattia a soli 44 anni

MORROVALLE - Una malattia lo ha stroncato a soli 44 anni. È morto ieri mattina l’allevatore Gianluca Grassetti. Malato da tempo, Grassetti ha lottato fino alla fine, ma purtroppo il male non gli ha dato scampo. L’allevatore era molto noto in provincia proprio per la particolarità della sua attività: egli infatti da tempo allevava bulldog inglesi di alta genealogia, essendo riuscito a fare della sua passione per i cani una professione. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona gioviale. Grassetti lascia, tra gli altri, una figlia e la mamma, Luciana Sforza, titolare di un’impresa funebre a Trodica. Molti i messaggi di cordoglio.