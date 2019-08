Sorpresi dal maltempo sul Monte Sibilla: escursionisti salvati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMONACO - Il maltempo mette in difficoltà due escursionisti maceratesi soccorsi sul monte Sibilla nel comune di Montemonaco in provincia di Ascoli nella tarda serata di ieri dai vigili del fuoco di Ascoli e del distaccamento di Amandola.Sono stati direttamente i due escursionisti un uomo e una donna, a chiedere aiuto e dare l’allarme intorno alle 19.30 segnalando che, a causa del maltempo scatenatosi sul monte Sibilla, non erano più in grado di proseguire il rientro al punto di partenza. I vigili del fuoco nella tarda serata li stavano raggiungendo a piedi lungo il sentiero che hanno indicato insieme alla posizione inviata ai soccorritori attraverso uno smartphone. In serata sono stati raggiunti a piedi e riaccompagnati verso il paese.