MONTELUPONE- Pericolo zanzare portatrici del virus Usutu: il sindaco di Montelupone Rolando Pecora firma un’ordinanza per la cittadina. L’Area vasta 3 ha infatti segnalato la presenza di un pool di zanzare del genere Culex pipiens in contrada San Firmano.

Si tratta della specie considerata come un possibile vettore del virus Usutu. Per questo motivo il primo cittadino ha ordinato a tutti i residenti di «evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti di contenitori con acqua stagnante. Procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati, allo svuotamento dell’eventuale acqua contenuta o chiuderli con un coperchio o una zanzariera. trattare l’acqua presente nei tombini ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida e adulticida. Tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli così da evitare il ristagno delle acque meteoriche. Provvedere nei cortili e nei terreni scoperti al taglio periodico dell’erba così da impedire l’annidamento delle zanzare. Chiudere con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d’acqua. Stoccare i coperton, dopo averli svuotati di eventuali raccolte al loro interno, al coperto o in contenitori coperti e se all’aperto proteggerli con teli impermeabili. Infine proteggersi in ogni caso con prodotti repellenti antizanzare in caso di permanenza in aree esterne».