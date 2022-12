Operaio morto il giorno di Natale: aperta un'indagine, domani l'autopsia

MONTELUPONE - La Procura ha aperto un'indagine sulla morte di un operaio pakistano di 42 anni stroncato da un malore nel giorno di Natale. A chiamare i soccorsi era stato un amico che si trovava in casa con lui. I sanitari del 118, arrivati sul posto, hanno tentato di rianimare l'uomo ma per lui non c'è stato nulla da fare. Per accertare le cause della morte il pm Claudio Rastrelli ha disposto l'autopsia. L'esame sarà svolto domani, all'obitorio dell'ospedale di Civitanova, dal medico legale Antonio Tombolini.