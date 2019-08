Travolto da un'auto: ciclista soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTELUPONE - Incidente stradale ieri sera nel territorio del comune di Montelupone. Per cause in corso di accertamento un ciclista è stato investito da un’auto ed ha riportato ferite tali da richiedere l’intervento dell’eliambulanza. Lo schianto è avvenuto in contrada Castelletta, all’altezza della rotatoria. Stando a quanto è stato possibile ricostruire si è verificato un impatto tra la bici e l’auto e l’uomo in sella alla due ruote è caduto rovinosamente a terra.Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118 di Macerata. Le condizioni del ciclista - si tratta di un 52enne - sono subito sembrate gravi (ma l’uomo non sarebbe in pericolo di vita) e così è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza, atterrata nelle vicinanze del luogo dell’incidente. A bordo del velivolo di soccorso il ciclista è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette. Sul posto anche una pattuglia della polizia stradale, che ha effettuato i rilievi di rito al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.