Spaccata in tabaccheria e scatta il folle inseguimento: arrestato

MONTELUPONE – Hanno distrutto la porta di un tabacchi a Montelupone e ripulito soldi e sigarette, per poi fuggire a perdifiato braccati dai carabinieri. Ma per uno di loro la corsa è finita in cella.L’allarme è partito questa notte alle 4,40, quando i due hanno messo in atto il furto con spaccata alla tabaccheria Fortinovo di Montelupone, fuggendo con 500 euro in contanti e 81 pacchi di sigarette. Ma la vettura in fuga veniva intercettata dai carabinieri che, dopo un folle inseguimento, riuscivano a bloccarla con una manovra a tenaglia a Civitanova. Veniva arrestato un romeno 25enne, mentre il complice riusciva a dileguarsi fuggendo a piedi. L’auto, una Mercedes Clk, è poi risultata rubata ad un 70enne di Osimo. A bordo della vettura anche tutti gli arnesi per lo scasso, compresi alcuni, come una smerigliatrice, a loro volta provenienti da furti.