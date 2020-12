Dopo lo scontro con un furgone auto urta la conduttura del gas e ne provoca una fuoriuscita: momenti di paura

MONTELUPONE - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle 9,25 nel comune di Montelupone in via Enrico Fermi, per un incidente stradale tra un furgone ed un'autovettura. A causa dell'impatto, l'auto andava ad urtare la conduttura del gas provocandone una fuoriuscita. La Squadra di Macerata intervenuta con un'autobotte ed un mezzo 4x4 ha provveduto alla messa in sicurezza di entrambi i mezzi e dell'intera zona interessata dalla perdita. Sul posto anche i sanitari del 118 e la polizia locale.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI In giro in piena notte con un'utilitaria: ognuno dà una...

LEGGI ANCHE:

Auto tampona un furgone: operaio portato in eliambulanza all'ospedale di Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA