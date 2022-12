Scontro tra due auto, chiuso un tratto della Statale 571: ecco in quale tratto

MONTELUPONE - Disagi tanti, per fortuna conseguenze leggere. Sulla strada statale 571 Helvia Recina è provvisoriamente chiuso il tratto al km 9,100, nei pressi di Becerica nel comune di Montelupone a causa di un incidente tra due veicoli. Il personale Anas e le forze dell’ordine sono sul posto per ripristinare la transitabilità il prima possibile. Nello scontro è rimasto ferito un conducente, le sue condizioni (codice giallo) non destano preoccupazione.