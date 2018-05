Sbanda e si schianta contro un muro: arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTELUPONE - Un’auto sbanda e finisce contro un muretto di recinzione di un’abitazione. Ferito il conducente, un 67enne di Montelupone. L’uomo ha riportato diverse fratture ed è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona. Le sue condizioni sono gravi, ma il ferito non è in pericolo di vita. Erano da poco trascorse le 18.15 di ieri quando si è verificato l’incidente nei pressi di un incrocio in contrada Castelletta. La Suzuki su cui viaggiava l’uomo, d’un tratto è sbandato ed ha finito la corsa contro il muretto di recinzione di una casa. Sul posto, sono giunti gli operatori del 118, che dopo le prime cure, hanno disposto il trasporto dell’anziano all’ospedale dorico con l’eliambulanza.