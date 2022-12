Si spegne la voce dei "PepeNero": Rossano Riccobello ucciso dalla malattia a 50 anni. Chiatti: «Grazie, per sempre»

MONTELUPONE - Cordoglio in città per la scomparsa dell'imprenditore Rossano Riccobello. Aveva 50 anni e si è spento a seguito di un male che non gli ha lasciato scampo. Oltre alla sua attività imprenditoriale, Riccobello aveva una grande passione per la musica: in tanti lo conoscevano per il suo impegno nel duo "PepeNero" insieme a Marco Chiatti.

Il 50enne lascia la moglie Lena, le figlie Anastasia, Noemi e Anna, la sorella Rosita, il padre Giuliano e la mamma Franca. I funerali si terranno domani alle 15 nella chiesa di San Francesco a Montelupone.