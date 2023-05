MONTELUPONE Cordoglio a Montelupone per la scomparsa dell’imprenditore Luigi Giacomelli. Aveva 64 anni e si è spento all’ospedale di Torrette ad Ancona, dove era ricoverato. Stimato e conosciuto non solo a Montelupone, ma anche nei paesi vicini, sia per la sua azienda - la Astra Argenti, che si occupa di medaglie e trofei -, sia per il ruolo (che ricopriva dal 2008) di presidente dell’Associazione nazionale carabinieri in congedo di Montelupone.

Giacomelli era infatti legato all’Arma da quando, nel 1978, si era arruolato e aveva svolto servizio per un anno all’Ottavo Battaglione Lazio. Grande il suo impegno all’interno dell’associazione durante la pandemia tanto che, nelle scorse settimane, quando il sindaco Rolando Pecora ha premiato i volontari che si sono impegnati durante il Covid, anche Giacomelli avrebbe dovuto ricevere il premio ma le sue condizioni di salute gli hanno impedito di partecipare alla cerimonia. È lo stesso sindaco a ricordarlo come «Un uomo buono. Sempre disponibile per il servizio alla nostra comunità, con umiltà e nel silenzio insieme ai suoi amici, carabinieri in congedo. Marito, padre e giovane nonno. Rappresento ai familiari il cordoglio della nostra cittadinanza e il ringraziamento per averlo condiviso con noi. Ci sarebbe piaciuto camminare ancora insieme, ma ci incontreremo ancora». Giacomelli, a gennaio scorso, era stato coinvolto in uno spaventoso incidente lungo la Regina, nel territorio di Potenza Picena. In uno scontro con tre auto era stato proprio il 64enne ad avere la peggio, riportando diversi traumi. Giacomelli lascia la moglie Oriana e i suoi tre figli, Lorenzo, Simone e Alessandra. Ieri sera il luogo e la data per la celebrazione dei funerali non erano ancora stati fissati. La notizia della scomparsa dell’imprenditore ha gettato nello sconforto tutti coloro che lo conoscevano e ne avevano apprezzato le qualità.