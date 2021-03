Iniziativa confermata: un albero per ogni nuovo nato nella frazione di San Firmano

MONTELUPONE - Anche quest’anno, con il ritorno della primavera, l’amministrazione comunale di Montelupone, adottando tutte le cautele previste dalla normativa anti-Covid, ha effettuato la piantumazione di alcuni alberi, sulla base della legge del 2013 che prevede la messa a dimora di un albero per ogni bambino nato nell’anno.

Nella frazione di San Firmano sono stati messi a dimora sei alberi, di una certa grandezza, ai cui rami sono state appese delle targhette in legno con scritti i nomi dei bambini nati. Un segno di speranza e di voglia di andare avanti. L’evento è avvenuto senza cerimonie ma alla presenza del sindaco Rolando Pecora, degli amministratori comunali e dei rappresentanti della Federcaccia di Montelupone. «Un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale - afferma Nazzareno Galassi, presidente provinciale della Fidc - per l’invito, auspicando che nel minor tempo possibile, si possa riprendere la collaborazione con il Comune per le manifestazioni a tutela del territorio».

