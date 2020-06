Scontro tra un'auto ed un furgone: i mezzi prendono fuoco, uno dei conducenti all'ospedale

MONTELUPONE – Schianto tra un furgone e un'auto, dopo lo scontro i due mezzi prendono fuoco. Una persona finisce all'ospedale. Momenti di paura, nella tarda mattinata a Montelupone.

LEGGI ANCHE:

Ascoli, rovinoso fuori strada sulla Salaria: grave un motociclista di 51 anni

Incendio in uno scantinato, evacuata nella notte una palazzina con sei famiglie, in salvo i residenti: c'è l'ipotesi del dolo

Erano circa le 11 quando, per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale, un furgoncino e una macchina si sono scontrati. In seguito all'impatto, i due veicoli hanno preso fuoco. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del Comando di Macerata. Sul posto è arrivato anche il personale medico e sanitario del 118 per prestare soccorso agli occupanti dei dei veicoli. Sono riusciti a scendere dall'abitacolo dei mezzi in tempo, prima che le fiamme distruggessero tutto, ma uno di loro è stato trasportato al pronto soccorso. La nube di fumo era vibile anche da lontano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA