Sacerdote travolto e ucciso da un'auto sulla provinciale mentre va in bicicletta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTELUPONE – Incidente verso le 9 di oggi alle porte di Montelupone, lungo la provinciale che dal paese conduce a Macerata. Un sacerdote in sella a una bicicletta è deceduto dopo essere stato travolto da un veicolo. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 di Macerata. Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale di Recanati e di Montelupone per i dovuti accertamenti finalizzati a ricostruire la dinamica dell'accaduto e appurare eventuali responsabilità.