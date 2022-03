Paura nel cantiere: scoppia un incendio nella casa in costruzione

MONTELUPONE - Paura questa mattina, poco prima delle 8 per un incendio scoppiata in contrada Colle Forche di Montelupone. Le fiamme sono divampate, per cause ancora allo studio dei vigili del fuoco in un cantiere di una casa in costruzione. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco dalla Sede Centrale di Macerata con due autobotti, che ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Per fortuna non si segnalano persone coinvolte.

