Scoppia l'incendio nel silos: nube di fumo visibile da chilometri. È il terzo rogo in un'azienda in tre giorni

MONTELUPONE – Ancora fiamme in una azienda, questa volta è successo nello stabilimento ex Teuco, nella zona industriale di Montelupone. In fiamme un silos, fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza. L’episodio è avvenuto intorno alle 11. L’incendio ha causato il danneggiamento anche di un secondo silos. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Macerata e del distaccamento di Civitanova per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area interessata dal rogo, sulle cui cause sono in corso tutti gli accertamenti del caso. Si tratta del terzo incendio nel giro di tre giorni. Il primo caso si era verificato nel pomeriggio di tre giorni fa quando un rogo aveva interessato la ditta Giotto in via Leonardo Da Vinci, nella zona industriale di Montefano, una azienda di materie plastiche. Nella stessa notte rogo nell’azienda di rifiuti Giustozzi Ambiente. L’allarme era scattato intorno alle 2.30 nello stabilimento di via Piane di Potenza.

Ultimo aggiornamento: 15:03