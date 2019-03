Si schianta con la moto in Corsica muore paracadutista di 27 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTELUPONE - Si schianta con la moto in Corsica, muore giovane paracadutista di 27 anni, originario di Montelupone, caporale del secondo reggimento paracadutisti della Legione straniera francese. L'incidente risale a sabato sera: il giovane era in sella alla sua moto e stava rientrando dopo una cena quando ha avuto l'incidente. La dinamica è da chiarire ma sembra che il giovane sia finito contro un muretto ai lati della strada. Inutili i soccorsi. La notizia si è subito diffusa a Montelupone gettando la famiglia e i conoscenti nel più cupo sconforto. Il funerale è stato fissato per giovedì alle 10 nella chiesa di San Francesco.