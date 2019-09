Furto nei locali della Teuco scomparsi diversi macchinari e rimanenze di merce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTELUPONE - Furto nella notte nei locali della Teuco a Montelupone. I ladri hanno prima staccato i contatori della corrente, facendo saltare il sistema di video sorveglianza, per poi entrare e portare via diversi macchinari e rimanenze di merce. Lo stabilimento, chiuso per fallimento da oltre un anno, all interno aveva ancora diversi macchinari e svariata merce lasciata nel retro. Sul posto i carabinieri della compagnia di Civitanova