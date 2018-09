Entra in un giardino per sfuggire al fidanzato: rischia la denuncia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTELUPONE - Scappa dal fidanzato dopo un litigio e per la paura si nasconde nel giardino di un’abitazione. È successo sabato pomeriggio, in pieno giorno, a Montelupone. Questa, almeno la spiegazione data ai carabinieri dalla protagonista della vicenda, una donna di 43 anni. Così ha giustificato la sua intrusione. Sorpreso, chiaramente, il proprietario di quella casa che si è accorto quasi subito dell’indebita presenza. Ed ha deciso di avvertire gli uomini dell’Arma per chiarire il fatto.Di per sé, un evento molto singolare anche se non si intravedono, al momento, situazioni che possono far pensare a gravi reati. Al momento la donna rischia al massimo una denuncia per violazione di domicilio.