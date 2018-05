Don Francesco travolto e ucciso durante il giro in bicicletta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

MONTELUPONE - Era in bici quando è stato travolto da un’auto. Don Francesco Cocilova, co-parroco del Sacro Cuore di Macerata, è morto sul colpo. A nulla sono valsi i soccorsi degli operatori sanitari. Troppo gravi le fratture riportate. Il sacerdote aveva 79 anni, era originario di Cingoli ed è stato parroco per tantissimi anni della chiesa dello Spirito Santo di Tolentino. Ieri mattina il religioso è salito in sella alla sua bicicletta, come era solito fare il lunedì, ed è partito da Macerata per un giro fino a Montelupone.