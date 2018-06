Compra un'Audi a prezzo stracciato, ma era stata noleggiata e poi rubata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTELUPONE - Compra una Audi A4, praticamente quasi nuova, ad un prezzo davvero vantaggioso in Croazia. Ma poco dopo si accorge di essere stato vittima di una truffa e si ritrova a piedi, visto che la sua A4 è stata sequestrata dai carabinieri. La vicenda è venuta a galla quando i carabinieri della Compagnia di Civitanova hanno sequestrato una macchina a Montelupone, parcheggiata non distante dall'abitazione dell'uomo che la aveva da poco comprata. Il prezzo basso era dovuto al fatto che l’auto era stata noleggiata, mai restituita e poi rimessa in circolazione con altre traghe. Ma il il Gps l’ha fatta ritrovare. Ai militari dell'Arma, intervenuti sul posto per sequestrare la macchina, l'uomo ha mostrato tutti i documenti che ne attestano l'acquisto. Ma non c'è stato, ovviamente, nulla da fare. Ora sono in corso le indagini da parte dei militari dell'Arma per chiarire i contorni della vicenda e risalire al responsabile della truffa ai danni dell'uomo di Montelupone. Le indagini sono in corso.