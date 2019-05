Blitz nel casolare dello spaccio: arrestato con tre etti di marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTELUPONE – Blitz nel casolare di campagna, spuntano oltre tre etti di marijuana: nei guai un coltivatore-pusher. Si tratta di un uomo del posto, di 45 anni, che è stato arrestato. E ora i carabinieri stanno passando al setaccio numeri e contatti del suo telefono cellulare, che è stato sequestrato. L'altro giorno, dopo alcune settimane di indagini e di appostamenti, è scattata l'operazione. I militari dell'Arma, nel tardo pomeriggio, hanno fermato e perquisito lui. Poi, sono andati a bussare alla porta dell'appartamento che l'uomo divide con la compagna. Hanno perquisito e controllato con attenzione l'abitazione e anche un casolare di campagna, che il quarantacinquenne coltivatore aveva nella sua disponibilità. In totale sono stati sequestrati 343 grammi di marijuana, che era stata suddivisa in due sacchetti: lo stupefacente è stato rinvenuto in parte nell'appartamento mentre il restante è stato scovato dai carabinieri nel casolare.