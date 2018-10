L'auto prende fuoco poco prima del ponte, due donne si salvano in extremis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTELUPONE - L’auto prende fuoco e in pochi minuti viene ridotta a un cumulo di macerie fumanti. Salve due donne, che hanno fatto in tempo ad uscire dall’abitacolo prima che il fuoco avvolgesse del tutto la macchina. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lungo una strada che dal territorio di Montelupone va verso quello di Morrovalle.Erano circa le 17 quando le due donne, una di 47 anni e l’altra di 71, stavano percorrendo a bordo di una Smart, quel tratto di strada, quando, poco prima di un ponte, dalla parte anteriore della macchina, alimentata a benzina, hanno cominciato a vedere delle fiammate. Subito sono uscite dalla Smart, che in un attimo è stata divorata dalle fiamme. A dare l’allarme è stato un passante: le donne, infatti, nella fretta di allontanarsi il più velocemente possibile hanno pensato a salvaguardare se stesse senza badare alle borse e ai telefoni cellulari lasciati nell’auto.