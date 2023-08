Montelago, marijuana, hashish, ecstasy, Mdma e funghi allucinogeni al Festival Celtico: denunciate 7 persone per spaccio e 61 assuntori.

MONTELAGO - È terminata la XX edizione del Montelago Celtic Festival ed è il momento dei bilanci per i carabinieri della compagnia di Camerino che unitamente ai cinofili del nucleo di Pesaro hanno operato nel corso della manifestazione. Nel complesso i militari dell’Arma hanno denunciato sette persone per detenzione ai fini di spaccio, segnalandone altre sessantuno come detentrici per uso personale.

La droga sequestrata

In totale sono stati sequestrati centoquaranta grammi di marijuana e duecentocinque di hashish, undici spinelli gia’ confezionati, due pasticche di ectsasy, otto funghi allucinogeni, dieci grammi di anfetamnina e quattro di ketamina. Grazie anche ai numerosi controlli la manifestazione si e’ conclusa senza nessun problema di ordine pubblico.