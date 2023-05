Montegranaro, spacciano 1.400 dosi di eroina guadagnando 50mila euro: due pusher nigeriani ai domiciliari col braccialetto elettronico

MONTEGRANARO - Hanno spacciato più di 8 etti di eroina, in più di 1.400 episodi documentati in pochi mesi: arrestati dai carabinieri di Macerata e rinchiusi ai domiciliari con il braccialetto elettronico i due pusher

Si tratta di due 26enni nigeriani di Montegranaro, individuati dai primi giorni del mese di agosto 2022 come potenziali spacciatori sulla piazza maceratese. Infatti durante diversi servizi di osservazione le due persone sono state viste arrivare fermrsi pochi minuti alla volta nei principali luoghi frequentati assiduamente dai consumatori assuntori abituali di droga, con i quali intrattenevano sempre contatti fugaci. Il 19 agosto 2022 i due sono stati fermati e controllati a Macerata, in Piazza 25 Aprile, i due avevano avevano 3 dosi di eroina. A questo puntoi due sono stati posti sotto ossrevazione: i carabinieri nel complesso hanno documentato in 840 i grammi di eroina smerciata in oltre 1.400 episodi di spaccio, i due stranieri avrebbero guadagnato più di 50mila euro.