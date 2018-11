Ripulisce una casa dal rame e tenta la fuga in motorino: acciuffato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEFANO - Furto di rame, con questa accusa è finito nei guai un 37enne residente ad Osimo. L’episodio è avvenuto l’altroieri a Montefano poco dopo il furto del materiale che era stato messo a segno in un’abitazione. A far scattare l’allarme era stato il proprietario dell’abitazione, un professionista che vive in un’altra cittadina ma che è proprietario di un appartamento a Montefano. L’uomo si è rivolto ai carabinieri per segnalare il furto di diversi discendenti di rame. I militari della stazione maceratese dell’Arma , già impegnati in un servizio di prevenzione sul territorio, si sono subito attivati alla ricerca di indizi che potessero portare sulle tracce del responsabile del furto di rame. L’uomo non aveva poi fatto molta strada e i carabinieri lo hanno rintracciato e bloccato poco dopo su un motorino: aveva ancora la refurtiva, i chili di rame rubati a casa del professionista. Sequestrato una tronchese, usata per forzare il cancello della casa ed entrare. Da un successivo accertamento è emerso che sul 37enne, già noto alle forze dell’ordine, pendeva anche un obbligo di soggiorno nella città di residenza.