Schianto tra auto e scooter un 21enne in gravi condizioni

Ultimo aggiornamento: 20:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEFANO -tra un’auto e uno scooter, ferito in modo serio un ragazzo che è stato trasportato all’ospedale di Macerata. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio attorno alle ore 18 in contrada Santa Lucia, lungo la strada che collegaSecondo le prime ricostruzioni, il giovane, un ventunenne residente a Montefano, stava viaggiando in sella a un ciclomotore, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’autovettura. Un impatto piuttosto violento, che ha causato diversi traumi sul giovane.