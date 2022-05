Scoppia un incendio di materiale plastico, colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. La sindaca: «Finestre chiuse»

MONTEFANO - Incendio di materiale plastico, dalle prime informazioni il rogo si sarebbe sviluppato all'esterno di un'azienda nella zona industriale di Montefano. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per procedere alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona. Una colonna di fumo nero è visibile anche a svariati chilometri di distanza. Non si conosce al momento l'origine del rogo. Non si segnalano persone coinvolte. Il sindaco di Montefano Angela Barbieri ha lanciato un appello ai cittadini pregandoli di tenere le finestre chiuse.

