Aveva più di 4 etti di stupefacenti tra hashish e marijuana: ventenne arrestato

MONTEFANO - Ventenne incappa in un controllo della Finanza e finisce in manette dopo che i miliatri delle Fiamme Gialle gli trovano più di tre etti di stupefacenti tra hashish e marijuana.

I finanzieri del Nucleo Mobile della Compagnia di Macerata hanno tratto in arresto un ventenne, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, procedendo al sequestro di 320 grammi di hashish e 106 grammi di marijuana. Proprio nel corso di un servizio di pattugliamento, nei pressi di Montefano, i finanzieri hanno sottoposto a controllo il giovane, trovandolo in possesso di una cospicua quantità di sostanze stupefacenti.

