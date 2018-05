Atterraggio da brividi con l'elicottero Il pilota resta ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEFANO - Paura ieri pomeriggio al campo di volo di Montefano. Il pilota di un elicottero ha avuto un problema in fase di atterraggio e il velivolo si è rovesciato su di un fianco. Per fortuna l’uomo se l’è cavata con ferite non gravi ma per precauzione è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette. È successo intorno alle ore 16. Durante la manovra di atterraggio qualcosa è andato storto e l’elicottero ha impattato violentemente sul terreno, cadendo poi su di un fianco.Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118. I medici hanno subito accertato che le condizioni del pilota non erano gravi, ma per precauzione è stato comunque ritenuto opportuno allertare l’eliambulanza. A bordo del velivolo di soccorso, l’uomo è stato portato all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, dove sarà sottoposto a tutte le cure del caso.