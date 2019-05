Elettricista cade dalla scala â€‹dove sta lavorando: soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEFANO - Incidente sul lavoro ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, a Montefano. Stando a quanto è stato possibile ricostruire un elettricista è caduto dalla scala. Ha riportato diverse contusioni ed è stato necessario il trasporto d’urgenza in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Il ferito è un uomo di 49 anni residente a Macerata, che stava effettuando dei lavori di manutenzione dell’impianto elettrico in un’azienda che produce maglie. All’improvviso, come detto, ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra. Stando ad alcune fonti l’elettricista potrebbe essere stato colpito da una scarica elettrica, secondo altre fonti la causa sarebbe un’altra: l’uomo sarebbe semplicemente scivolato mentre stava effettuando i lavori. Per stabilire le cause sono ancora in corso gli accertamenti.