Un uomo di 85 anni tenta di uccidersi con una coltellata al fianco, salvato dalla moglie

MONTEFANO - Tenta il suicidio dandosi una coltellata a un fianco: salvato dalla moglie. È successo nella tarda mattinata di ieri, poco dopo le 12, in un’abitazione a Montefano, in contrada Paganuccia. L’uomo, un anziano di 85 anni, ha preso un coltello e, proprio mentre si trovava in casa, ha tentato il suicidio accoltellandosi. La moglie si è subito resa conto di quanto stava accadendo e ha lanciato l’allarme chiamando il 118.

I sanitari hanno prestato le prime cure del caso all’85enne, per poi disporne il trasferimento all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, dove si trova ricoverato. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Macerata che hanno effettuato i rilievi del caso. © RIPRODUZIONE RISERVATA