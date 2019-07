Esce per una passeggiata con il cane, ragazza ventenne investita da un’auto pirata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEFANO - Esce con il cane, 20enne investita da un’auto pirata. È accaduto nella notte tra domenica e ieri a Montefano. Era circa l’una quando la ragazza, di origine romena, è uscita dalla propria abitazione in via Leopardi per fare una passeggiata con il cane. Dopo qualche metro, all’altezza delle strisce pedonali, la giovane ha attraversato la strada che dal centro prosegue verso il cimitero ed è stata investita da un’auto.A causa dell’impatto la giovane è stata sbalzata a terra, ma l’automobilista, piuttosto che fermarsi, ha proseguito la propria marcia scomparendo nel buio. La ventenne è stata subito soccorsa. Sul posto è intervenuta un’ambulanza e dopo le prime cure del caso i sanitari hanno portato la ventenne in ospedale per essere sottoposta a controlli più approfonditi. Fortunatamente le conseguenze dell’investimento non sono state gravissime. La romena, infatti, non è in pericolo di vita. Sull'episodio indagano i carabinieri