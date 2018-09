Vuole riscuotere la pensione ma non ha i â€‹documenti Lancia il Pos: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECOSARO – Pretende di ritirare la pensione, ma è senza documento di identità. Allo sportello glielo chiedono, come da prassi, e lui inizia a dare in escandescenze di fronte a tutti, completamente fuori controllo al punto da prendere il dispositivo Pos appoggiato allo sportello e scagliarlo a terra, in un moto di rabbia incontrollata. I carabinieri hanno denunciato a piede libero un pensionato di 63 anni, residente a Civitanova. Dovrà rispondere di interruzione di pubblico servizio e di danneggiamento.