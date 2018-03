Tutti in fila per il libro autografato dal Masterchef Simone Scipioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECOSARO - C’era gente proveniente da tutte le Marche, l’altra sera, in piedi sotto la pioggia per un autografo e un selfie con Simone Scipioni. Su Masterchef Italia, ormai, si è chiuso il sipario già da un paio di settimane ma la stella del giovane montecosarese, che a colpi di piatti della tradizione ha conquistato il titolo di settimo Masterchef italiano, non smette affatto di splendere. Anzi. L’affetto dei suoi conterranei, l’altra sera di fronte alla libreria di Montecosaro Karta, si è fatto sentire e ha scaldato una notte piovosa e freddissima.Al Karta Bookbar di via Bologna, infatti, il ventunenne Simone Scipioni ha autografato le copie del suo libro di ricette “Al mio paese. La mia cucina tra terra e mare”, edito dalla casa editrice Baldini & Castoldi. «Due ore prima, alle 19 – hanno raccontato i proprietari della libreria di Montecosaro – è entrato un bambino di cinque o sei anni. Voleva farsi una foto con Simone e non c’è stato verso per la mamma di convincerlo a tornare più tardi. L’evento è andato benissimo, non ci aspettavamo una cosa del genere. La gente è arrivata da tutta la regione: da San Benedetto fino ad Osimo, giusto per citarne alcuni. È stata una bella festa e nemmeno Simone si aspettava una accoglienza del genere. Alle 21.30 già non c’erano più le quasi 400 copie del libro. Ci sono state persone che hanno fatto ore ed ore di fila: noi li facevamo entrare a gruppi. C’erano fan di tutte le età e tantissimi tra di loro erano bambini». Erano in tantissimi, almeno 500 persone, quelli che non si sono voluti far scappare l’occasione di conoscere di persona l’eroe di Montecosaro: lo studente ventunenne che, puntata dopo puntata, ha fatto scoprire le bellezze locali, omaggiandole non solo a parole, di fronte ai giudici dei Masterchef, ma anche tra i fornelli. L’altra sera, sempre sorridente, ha autografato una per una tutte le copie disponibili del suo libro e si è lasciato immortalare vicino ai suoi fan.