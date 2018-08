Travolto mentre attraversa: â€‹è grave. L'auto messa sotto sequestro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECOSARO – Investito mentre attraversa la strada, anziano finisce all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. È in condizioni serie. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 22, a Montecosaro Scalo. Un uomo di 72 anniresidente a Montecosaro, stava attraversando la strada in via Don Bosco quando improvvisamente è stato urtato ed investito da una Fiat Panda, guidata da un giovane del posto. L'impatto è stato violento, tant'è che alcuni residenti si sono affacciati in strada allarmati per quella botta improvvisa. Il personale medico ha disposto per lui il trasferimento all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. L’auto è stata messa sotto sequestro, analisi del sangue per il conducente.