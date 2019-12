MONTECOSARO - Tentato furto con spaccata presso la filiale Unicredit a Montecosaro Scalo, indagano i carabinieri. L'episodio è avvenuto nella notte, in via Bologna. I malviventi hanno cercato di mandare in frantumi la vetrata di una porta laterale.

