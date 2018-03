Tentano su Facebook il raggiro hot al parroco ma lui riesce a beffarli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECOSARO - Richieste di amicizie da bellissime ragazze, giovani, fotografate in atteggiamenti sexy e quasi sempre con un esotico nome: profili falsi dietro i quali si nascondono spesso truffe, tentativi di ricatto o, nella migliore delle ipotesi, invio di indesiderata pubblicità e link a luci rosse. Insomma, esche invitanti per far abboccare potenziali prede. Che sono inviate random, cioè a caso. Così anche i preti, naturalmente, ricevono tali inviti. Don Andrea Bezzini non fa eccezione. Se non, forse, per il fatto di usare il social network come un “boomerang”, nel senso non solo di respingere al mittente la richiesta, ma renderla nota mettendo in guardia altre persone magari più ingenue o semplicemente giovani ed inesperte. Fatto sta che don Andrea ha condiviso sul proprio profilo Facebook le informazioni contenute nel profilo fake che l’ha contattato. «Più o meno tutti i giorni – ha scritto il parroco – arrivano proposte piccanti da ragazzine che si offrono in video chat: il titolo di studio e l’attività lavorativa non mi hanno lasciato dubbi neanche in questo caso».