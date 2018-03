Simone è Masterchef, parte la festa: «Patrono? La strada è ancora lunga»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECOSARO – Sapeva com’era finita (benissimo) ma non si è fatto sfuggire nulla: Simone Scipioni ha assistito al proprio trionfo a Masterchef nel teatro di Montecosaro, ed ora è arrivato il momento di festeggiare«Il sindaco mi ha comunicato che la strada per diventare patrono è lunga - ha detto Simone, riprendendo una ormai celebre gag partita nel talent show - quindi per il momento mi devo accontentare di una targa». Il 22 studente di scienze dell’alimentazione guarda già avanti: «Tra dieci anni mi vedo nel mio ristorante che però non sarà a Londra ma a casa mia, nel mio paese dal quale magari uscirò però più spesso».«La sua semplicità e umiltà, la sua tenacia hanno restituito in pieno lo spirito che anima i marchigiani». Con queste parole pubblicate su Facebook il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, pochi minuti dopo la proclamazione, si è complimentato con Simone Scipioni di Montecosaro che ieri sera ha conquistato il titolo di settimo Masterchef d’Italia, il talent di cucina di Sky, seducendo i giudici con piatti ispirati alla tradizione marchigiana.