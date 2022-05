MONTECOSARO – Caos in superstrada, incidente e sette feriti all’ospedale. Code di diversi chilometri in direzione monti. L’incidente è avvenuto poco prima delle 9.45 lungo la superstrada Valdichienti, ad un chilometro e mezzo circa dopo lo svincolo di Montecosaro, nel tratto tra Montecosaro e Morrovalle. Una decina di auto coinvolte e sette feriti all’ospedale, non gravi. Sul posto il 118, la stradale e i vigili del fuoco.

