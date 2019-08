Pasticcere porta le brioche al bar ma ripulisce la cassa: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECOSARO - Sistemava le brioche sul bancone del bar, ma ogni volta trafugava dalla cassa un po' di soldi. Denunciato per furto aggravato un pasticcere trentacinquenne del Fermano. Dallo scorso gennaio aveva fatto sparire dalle casse di un bar di Montecosaro circa mille euro. A far scattare le indagini erano stati i proprietari del bar che, nel corso del tempo, avevano notato ammanchi sospetti.Non riuscivano a capire il perché e, così, hanno deciso di rivolgere ai carabinieri della stazione di Montecosaro che, alla fine, hanno individuato il responsabile grazie ad una telecamera nascosta. L'uomo, il pasticcere, riforniva di paste artigianali per la colazione il bar. Le consegne avvenivano presto, quando il bar era ancora chiuso. E il pasticcere aveva conquistato la fiducia dei titolari, che gli avevano consegnato direttamente le chiavi. È stato denunciato per furto aggravato.