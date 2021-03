Parrucchiere di 56 anni trovato morto nella sua abitazione. Fatale un malore, era positivo al Covid

MONTECOSARO - Stroncato da un malore, Montecosaro piange Massimo Cardelli. Il noto parrucchiere, positivo al Covid, era solo in casa quando si è sentito male. Inutili i soccorsi, ad ucciderlo un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. Aveva 56 anni. La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, poco prima delle 11, quando il personale medico e sanitario del 118, una ambulanza della Croce Verde di Montecosaro e Morrovalle e i vigili del fuoco sono arrivati a sirene spiegate davanti all’abitazione in viale della Vittoria dove Massimo Cardelli viveva da solo.

