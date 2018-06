Trovato morto in casa, gli investigatori sospettano l'overdose

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECOSARO - Trovato morto in casa, si sospetta una overdose. I carabinieri e il 118 sono intervenuti in una abitazione, dove è stato rinvenuto un uomo, tra i 40 e i 50 anni, ormai privo di vita. L'uomo era noto come assuntore di sostanze stupefacenti. Sono in corso le indagini da parte dei militari dell'Arma per chiarire quanto accaduto.