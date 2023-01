Montecosaro, addio a Ida Giustozzi, da cuoca di campagna a ristoratrice dei “Due Cigni”. Aveva 94 anni

MONTECOSARO - La notte scorsa, all’età di 94 anni, si è spenta nella sua abitazione di Montecosaro Ida Giustozzi, una cuoca che ha lasciato un segno indelebile nella storia della ristorazione maceratese. E’ stata una donna che ha scritto pagine di cucina che non si potranno mai dimenticare. Nella sua giovane età aveva cominciato a farsi conoscere e ammirare come “cuoca di campagna” chiamata ovunque si tenesse un matrimonio o una celebrazione importante. Ed è proprio allora che è nata la sua fama nella preparazione dei piatti della tradizione, sempre rispettosa dei prodotti del territorio che sapeva esaltare in mille ricette.

Addio a Ida Giustozzi, da cuoca dicampagna a ristoratrice. Aveva 94 anni

La sua attività non si limitava a Montecosaro perché veniva chiamata a Civitanova Alta come nel Fermano arrivando la sua notorietà fino a Grottammare e oltre.

La popolarità che aveva conquistato con pieno merito la spinse a dedicarsi alla ristorazione a tempo pieno e nel 1969 cominciò la creazione del ristorante “Due Cigni” che aprì ufficialmente i battenti nel 1970 a Montecosaro Scalo non lontano dalla basilica della Santissima Annunziata (più nota come basilica di S.Maria a Piè di Chienti). Nel frattempo aveva avuto una figlia, Rosaria, che inizialmente si era dedicata agli studi frequentando anche qualche anno di Università. Ma poi nel 1969, lasciati gli studi, si pose al fianco della madre in cucina, dove l’aveva preceduta il nipote Sandro. Il ristorante "Due Cigni" è tutt'ora un riferimento per tutti gli amanti della buona cucina.