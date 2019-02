Perde misuratore cardiaco sul luogo del furto: trovato e denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECOSARO - I carabinieri della stazione di Montecosaro, in collaborazione con i colleghi di Porto d’Ascoli, hanno denunciato per concorso in furto aggravato un tunisino di 62 anni, senza fissa dimora e clandestino. Tutto è iniziato il 17 gennaio scorso, quando in un parcheggio dell’area commerciale di Montecosaro è stata forzata la maniglia di un Fiat Doblò. L’autore del raid ha portato via un borsello contenente denaro. Ma è stato sorpreso dal proprietario e si è dato alla fuga lasciando a terra il borsello e perdendo un apparecchio “biotronik” del tipo “cardiomessangersmart”’: uno strumento simile ad uno smartphone che permette il monitoraggio elettrocardiografico costante del cuore per lunghi periodi. Gli accertamenti svolti nella ditta che commercializza il prodotto e all’ospedale Niguarda di Milano, nonché l’attento esame delle informazioni presenti in banca dati e il contributo informativo della stazione dell’Arma di Porto d’Ascoli, hanno permesso di identificare l’autore e denunciarlo all’autorità giudiziaria.