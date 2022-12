MONTECOSARO - Raid dei ladri mentre i proprietari dormono, malviventi in fuga con soldi e gioielli. Tentativo anche in un’altra abitazione. È raffica di furti: due tentati colpi a Montecosaro Alto soltanto pochi giorni fa e un furto, andato a segno, a Civitanova Alta il giorno di Natale. È allarme tra i residenti.



L’ultimo episodio è avvenuto l’altra notte e a raccontarlo è il proprietario che vive insieme alla madre. «Sono entrati in casa, in località Cavallino, tra le 3 e le 5.30 del mattino, mentre io e mia madre stavamo dormendo – ha raccontato la vittima -. Niente danni, niente forzature. Sono entrati dal portone d’ingresso, probabilmente con l’utilizzo di una scheda: i carabinieri hanno immaginato così. Hanno svuotato i portafogli e una borsa, contenenti rispettivamente contanti e gioielli. La fede di mio nonno morto, l’anello di mia nonna morta. Inoltre – ha continuato il proprietario di casa vittima del furto -, evidentemente, si erano finiti le sigarette, quindi hanno pensato di prendere il mio tabacco. Noi non ci siamo accorti di nulla. È molto strano perché ho un cane che quando torno a casa abbaia persino a me. E invece questa volta niente». Poche ore prima tentato colpo in una casa in località Fonte Destra, nella zona sotto il campo sportivo, mentre i proprietari avevano ospiti a cena. La settimana scorsa, intorno alle ore 17, ignoti si sono introdotti in una abitazione che si trova a Montecosaro Alto, in località Crocette. Passando da una porta-finestra, sulla quale tuttavia non sono stati trovati vistosi segni di effrazione, qualcuno si è intrufolato in casa. Ma non aveva fatto i conti con il proprietario, che in quel momento si trovava proprio nell’abitazione. Evidentemente, dopo essersi reso conto che non era solo, il ladro è scappato via a gambe levate, passando per le campagne. Il proprietario è riuscito a vederlo.

Poco dopo, l’altro colpo, in una abitazione nelle vicinanze. I ladri sono entrati in casa e hanno cominciato a setacciare le stanze, in cerca di qualcosa da rubare. Evidentemente puntavano ad una cassaforte. Il proprietario di casa ha notato i quadri sulle pareti spostati e si è accorto di avere avuto visite indesiderate