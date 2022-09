Terribile scontro auto-moto: muore un centauro di 46 anni

MONTECOSARO - Ancora sangue sulle strade marchigiane: incidente mortale questo pomeriggio intorno alle 15 in località Crocette, tra Montecosaro Alta e Morrovalle. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, una moto si è scontrata con un'auto. Ad avere la peggio il centauro, un 46enne, che è stato soccorso dai sanitari del 118 ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi.