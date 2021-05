Scontro all’incrocio tra un’auto e uno scooter, un 48enne trasportato in gravi condizioni a Torrette

MONTECOSARO - Scontro all’incrocio tra un’auto e uno scooter, un uomo finisce all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, con fratture multiple riportate dopo un volo di qualche metro. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.30, a Montecosaro Scalo, lungo la strada provinciale, all’altezza del Central Pub.

Per cause che sono in corso di accertamento da parte di una pattuglia della polizia stradale, una macchina e uno scooter si sono scontrati all’altezza dell’incrocio. Ad avere la peggio l’uomo che si trovava in sella al mezzo a due ruote, un 48enne di Montecosaro. Sul posto i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e una ambulanza della Croce Verde di Montecosaro e Morrovalle. È stato richiesto l’intervento dall’eliambulanza.

