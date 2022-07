Si ribalta con l'auto e travolge i contatori di gas e acqua: all'ospedale

MONTECOSARO - Incidente questa mattina, poco prima delle 8.30 in via del Pietrone a Montecosaro. Un uomo, per cause ancora al vaglio della Polizia stradale, ha perso il controllo dell'auto. Il mezzo è sucito di strada, ha travolto i contatori di gas ed acqua e si è ribaltato: immediati i soccorsi da parte dei sanitari del 118, l'uomo è stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova. Le sue condizioni, per fortuna, non destano particolari preoccupazioni. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area evitando fuoriuscite di gas ed acqua.